Экс-руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев направил жалобу на то, что он не может оплатить счет за газ через сайт ГК «Нафтогаз Украины».

Как пишет Kosatka.Media, об этом сообщается в Facebook компании.

«На днях мы получили публичную жалобу экс-руководителя НАК на то, что он не может оплатить счет за газ через сайт Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Мы любим всех наших клиентов и стараемся помочь им в сложных ситуациях. В этом случае хотим напомнить нашим клиентам о существовании ограничения НБУ на максимальную сумму платежа. Так что, если вам нужно заплатить сумму более 14 999 грн - разбивайте платеж на части», - отметили в компании.

В то же время, проблему в компании признали. Выяснилось, что платежная система, используемая на сайте ГК «Нафтогаз», не изменила лимит платежей, несмотря на удорожание ресурса. «Ограничения размера платежа касалось платежной системы Easy Pay.

Лимиты платежей в Portmone – другие», – оправдались в компании. В результате платежная система EasyPay увеличила лимит для платежа за газ клиентам «Нафтогаз Украины». Теперь максимальная сумма одной сделки может составлять 29 999 грн. Ранее эта сумма составляла 14 999 грн.

Из сообщения можно также заключить, что эти проблемы касались только одной платежной системы.

В других системах лимит составляет от 30 до 50 тыс:

LiqPay – до 45000 грн. /до 45 000 грн

Portmone – до 49 999 грн. /к 49 999 грн.

iPay – до 29999 грн. /к 29 999 грн.

Напомним, с апреля 2020 г. начали действовать новые законодательные требования идентификации клиентов банков. К примеру, невозможно без идентификации пополнить банковскую карту на сумму более 5 тыс. гривен. В Нацбанке утверждали, что 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь.

В то же время, в перечень операций, не подпадающих под этот закон, входит оплата коммунальных услуг.