также в разделеПроисшествия
Сакварелидзе: События по эвакуации жителей ОРДЛО похожи на грузинский сценарий 2008 года 20
На Западе назвали виновных в кибератаках на Украину 67
На Львовщине задержали парня, обстрелявшего микроавтобус 17
Российские наемники обстреляли гумконвой ООН на КПВВ «Счастье» 37
В ДТП с маршруткой на Киевщине пострадали 7 человек 13
Боевики совершили уже 20 обстрелов, размещают артиллерию возле жилых домов 40
Британия показала возможные направления наступления России 89
В Украине – почти 35 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки 10
ООС: Количество обстрелов возросло до 34, ранены четыре человека 91
Боевики совершили 29 обстрелов с начала суток: ранены военный и двое гражданских 56
Из-за обстрела боевиков на Луганщине повреждено локомотивное депо 12
В Станице Луганской снаряд попал в детский сад, есть пострадавшие 171
В Украине – 33 330 новых случаев COVID-19 за сутки 15
В районе ООС стреляли из ПТРК NLAW 30
В Украине за сутки – 31 513 новых случаев COVID-19, 310 человек умерли 15
На Авдеевском коксохиме погибли два человека 105
В Херсоне «подрезали» маршрутку 16
На Полтавщине взорвался бензовоз: водитель погиб 26

Россия перебросила вертолеты и боевую группу с танками на границу с Украиной. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста BuzzFeed News Кристофера Миллера в Twitter

Новые спутниковые снимки показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

По оценке Maxar, на аэродром Миллерово, расположенный в 16 км от границы с Украиной, переброшено новое вертолетное подразделение и боевая группа, состоящая из танков, бронетранспортеров и вспомогательной техники.

Миллерово находится недалеко от участка границы с Украиной, который контролируется боевиками "ЛДНР".

Чуть севернее было развернуто подразделение возле Валуек, примерно в 27 км к востоку от границы с Украиной. Около 20 вертолетов остаются развернутыми возле Белгорода.

Как сообщалось ранее, главарь «Луганской народной республики» Леонид Пасечник призвал население региона покинуть территорию и поручил руководству «республики» обеспечить эвакуацию людей в Россию. Незадолго до этого об этом же объявил лидер «ДНР» Денис Пушилин.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей «республик», не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», - говорится в заявлении Пасечника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

126
Теги