В скандальном деле пойманного на взятке депутата Киевского горсовета от фракции «Слуга народа» Владислава Трубицина 16 февраля наметился новый поворот. За него внесли определенный судом залог почти в 15 миллионов гривен. Также были внесены залоги за исполняющего обязанности директора КП «Міський магазин» Амана Моламова, его заместителя Алексея Непряхина и за неофициального помощника Трубицына Илью Лифа.

Напомним, суть дела в том, что Трубицын и другие участники схемы получали от предпринимателей откаты за размещение МАФов. Права эти по закону должны определяться по результатам открытых торгов, однако претендентам заранее сообщали – победят только те, кто заранее «занес» куда надо сколько надо.

Торги организовывало коммпредприятие, на которое Трубицын как глава комиссии по вопросам благоустройства города имел влияние. У депутата были полномочия инициировать снос торговых точек или обеспечить их беспрепятственную работу. В конечном итоге детективы НАБУ зафиксировали переговоры по поводу семи локаций в разных районах Киева и передаче 1,39 млн грн двумя траншами. Депутата и его пособников задержали при получении второй части суммы — 1,26 млн грн. Высший антикорсуд арестовал Трубицына на два месяца с возможностью внесения залога в размере почти 15 млн гривен.

Любопытно другое – что по факту некоторых участников коррупционной схемы аккуратно вывели из-под удара. Речь идет, к примеру, о свеженазначенном губернаторе Киевской области Алексее Кулебе.

Во-первых, о его причастности к данному делу писал первым сообщивший об операции СБУ и НАБУ по Трубицыну журналист Юрий Бутусов. По его данным, задержанный непосредственно связан с экс-первым замглавы КГГА Алексеем Кулебой и с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

Во-вторых, об участии Алексея Кулебы в схемах по МАФам становится понятно из обнародованных 14 февраля НАБУ переговорах, ставших основой дела по взятке.

В частности, отвечая на вопрос, каким образом происходит влияние на принятие решений в сфере благоустройства в столице, депутат Киевсовета отвечает: «Ну потому что это же вертикаль Офиса – «Благоустройство». К** - курирующий зам «Промышленность, предпринимательство и городское благоустройство». Т** Т**, который раньше был его замом, – глава департамента «Благоустройство».

Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы определить, что под «Т** Т**» имеется в виду Тимур Ткаченко, который в период записи этого разговора исполнял обязанности директора Департамента городского благоустройства КГГА, а до того был заместителем директора Департамента Алексея Кулебы, которого в конце 2020 года назначили первым заместителем главы КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий. Тем самым «курирующим замом», о котором идет речь в разговорах из архива НАБУ.

При этом в уголовном деле Алексей Кулеба не фигурирует. Хотя очевидно, что он принимал живейшее участие в делах Трубицина. Клеймо коррупционера уже выжжено на лбу. Почему же его так технично и аккуратно вывели из-под карающего молота Фемиды?

Версий несколько.

Первая и самая очевидная – небедный человек Кулеба, который очень давно крутится в прибыльных бюджетных сферах, откупился от правосудия кругленькой суммой.

Вторая и тоже вполне вероятная – Алексей Кулеба находится в разработке НАБУ, под колпаком, и чтобы не посадили, придется ему сдавать своих же коллег по «распилу» взяток. В итоге может стать даже героем и разоблачителем схем. Вот только за такое могут потом бывшие коллеги и прижать так, что мало не покажется.

Третья версия: разоблачение Владислава Трубицина – спецоперация главы Офиса президента Андрея Ермака, который слил мелкую сошку из КГГА в НАБУ, а теперь будет использовать всю эту историю, чтобы держать на крючке Алексея Кулебу и весь Киевский облсовет. Все дело в том, что, по данным многих приближенных к ОП, долю от взяток Трубицина получал зам Ермака Олег Татаров, к которому тот раз в неделю ездил на ковер. Вывести из-под удара Татарова Ермак готов любой ценой и сейчас торгуется с директором НАБУ Артемом Сытником. Алексей Кулеба может в итоге стать подсадной уткой и хорошего номинала разменной монетой.

Так или иначе, шоу только начинается. И вскоре мы увидим, куда и откуда дует ветер для нового губернатора Киевщины.

Мария Гурнова