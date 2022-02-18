Главарь «Луганской народной республики» Леонид Пасечник призвал население региона покинуть территорию и поручил руководству «республики» обеспечить эвакуацию людей в Россию. Незадолго до этого об этом же объявил лидер «ДНР» Денис Пушилин.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей «республик», не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», - говорится в заявлении Пасечника.

Он поручил главам территорий, правоохранительным органам и чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска.

По его словам, Россия готова принять и разместить жителей «ЛНР».