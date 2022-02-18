Зона отчуждения Чернобыльской АЭС будет закрыта для туристов с 19 февраля, сообщил директор глава Ассоциация Чернобыльских туроператоров, директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко.

«Только что сообщили, что с 19 февраля Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как «технические причины. Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью», – написал он в Facebook.

Емельяненко подчеркнул, что в последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов, в том числе находящихся на территории Украины по личным причинам или в связи с работой и журналистов. Взвесив всю имеющуюся информацию, эти люди чувствуют себя в безопасности, находясь в Киеве и выбирая путешествия по Киевской области, в частности – в Чернобыльскую зону.

Глава ассоциации уточнил, что предварительный срок закрытия зоны – два месяца.

На момент публикации соответствующее объявление на сайте Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения отсутствует.