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Колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев попала под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ «Счастье», сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска произвели обстрел КПВВ «Счастье» в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории», - написал он.

Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из н.п. Веселая Гора.

Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне.

Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Залужный подчеркнул, что этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей.

Личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей.
ForUm

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