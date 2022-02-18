Президент, парламент и правительство делают все возможное, чтобы гарантировать прогресс с программой МВФ, заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе часа вопросов к правительству в Раде.

«Мы выполняем необходимые условия и структурные маяки и реализацией соответствующих обязательств ускоряем приближение очередного пересмотра программы миссией МВФ, что, надеемся, состоится в ближайшее время. По результатам этого пересмотра ожидается получение третьего транша по программе 700 млн долл. США. Срок программы завершается в июне 2022 года и по результатам последнего пересмотра ожидается получение 1,5 млрд долл. США», - сказал министр.

Он убежден, что привлечение льготного финансирования, в том числе средств МВФ, Всемирного банка, макрофинансовой помощи ЕС, льготных кредитов стран-партнеров будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности и возобновлению доверия инвесторов.

При этом Марченко подчеркнул, что ситуация с государственными финансами Украины является контролируемой.