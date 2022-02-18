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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Москву в дипломатии в стиле Холодной войны и призвала к «серьезным шагам к деэскалации» в кризисе вокруг Украины, сообщает ВВС.

Эти заявления из Берлина прозвучали сразу после того, как президент США Байден заявил, что Россия готовит провокацию, чтобы оправдать нападение на Украину.

Президент США заявил, что ответ на такие действия будет очень быстрым, однако подчеркнул, что шанс для дипломатического урегулирования кризиса все еще остается.

В России назвали предположение о провокациях «безосновательными» и обвинили США в обострении противостояния.

Руководитель МИД Германии Анналена Бербок стала последним ведущим западным политиком, озвучившим обеспокоенность тем, как Россия накапливает военное присутствие на границе с Украиной – как в самой России, так и в Беларуси, что позволяет окружить Украину с трех сторон.

В заявлении накануне ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене, где в пятницу мировые лидеры соберутся на трехдневную встречу, она предупредила, что Россия «бросает вызов фундаментальным устоям мира в Европе» из-за «беспрецедентного накопления войск» и «требования в стиле Холодной войны».

Заявления главы немецкого МИДа касаются ряда требований России относительно будущего европейской безопасности, целью которых является ограничить военное присутствие Запада в странах, которые Россия считает своей «сферой влияния».

Бербок призвала не оставлять дипломатические усилия, поскольку «даже малые шаги к миру лучше больших шагов к войне».

Многие в Украине критикуют позицию немецких властей относительно нынешнего конфликта вокруг Украины - от нерешительной позиции Берлина по отношению к «Северному потоку-2» до отказа поставлять оружие. А новый канцлер Германии стал одним из последних европейских лидеров, посетивших Киев в конце января – начале февраля.
ForUm

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