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Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине составляет до 30%.

Об этом заявил бизнесмен Амик Амирханян, компании которого ранее занимались строительством дорог, в интервью Экономической правде.

По его словам, в тендерах в рамках «Большого строительства» происходит искусственное завышение стоимости дорожного строительства и дополнительный расход средств.

«Думаю, процентов на 30 работы [по строительству дорог] могли бы стоить дешевле. Просто, понимаете, никакая финансовая инспекция не сможет определить то, что мы можем определить. Только дорожник может вычислить, где воруют деньги на дорогах», – сказал Амирханян.

По его словам, откаты на «Большом строительстве» производятся в криптовалютах и их получает в том числе Служба безопасности за «крышевание».

«У меня есть информация, что сегодня даже СБУ от всех тендеров получает за прикрытие дорожников 0,5%. Это получают в криптовалюте», – заявил бизнесмен.
ForUm

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