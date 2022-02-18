Министерство культуры и информационной политики включило российского пропагандиста и журналиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Такой приказ МКИП от 17.02.2022 № 88 подготовлен на основании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 10.02.2022 № 117, сообщили ForUm'у в пресс-службе ведомства.

Напомним, согласно статье 15 Закона Украины «О кинематографии», МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию .

С перечнем лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, можно ознакомиться на сайте Министерства культуры и информационной политики.