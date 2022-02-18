Пока Украина не является полноправным членом НАТО, следует заключить глобальный документ между ведущими государствами мира, в котором были бы зафиксированы гарантии безопасности для нашего государства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина».

«Мы на пути в Альянс. НАТО – по сути, единственный из существующих сегодня союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция «открытой двери». Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, предлагаемой странам НАТО», – заявил глава государства.

Как отметил Зеленский, этот вопрос обсуждается со всеми мировыми лидерами, особенно с теми, кто имеет контакты с Российской Федерацией.

По словам президента, это фактически единственная альтернатива в ситуации, когда Украина вынуждена защищать себя своими силами, удерживать мощную армию во время продолжающейся агрессии и при этом обеспечивать жизнедеятельность государства и внедрять реформы.

«Поэтому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте тратить на них вместе. И нет, это не альтруизм, это о том, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее», – сказал он.

Глава государства заверил, что такая позиция получила понимание стран-лидеров.

«Мы подняли этот вопрос на уровень лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что-нибудь случится, должны нести ответственность – сильные мира сего», – убежден Зеленский.

По словам президента, речь идет прежде всего о поддержке украинской армии – ее финансировании, обучении, реабилитации военных и т.д.

Не менее важным пунктом Глава государства назвал энергетическую безопасность, в частности, в контексте угроз от газопровода «Северный поток – 2».

«Нужен глобальный документ. Коллективом Нормандского формата мы не отделаемся. Сильные мира сего, включая США и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», – резюмировал Зеленский.