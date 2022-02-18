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Во время визита главы британской дипломатии в Украину, Киев, Лондон и Варшава официально объявили о создании нового трехстороннего формата украинско-британско-польского сотрудничества.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе МИД, главы дипломатий согласовали параметры нового альянса, приоритетные сферы взаимодействия и опубликовали соответствующее совместное заявление.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина благодарна Великобритании и Польше, стоящим бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства в пределах его международно признанных границ.

«Трехсторонний альянс будет усиливать экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество Украины, Польши и Великобритании. Он также будет содействовать защите Украины от российской агрессии. Такой формат станет действенным залогом мира, безопасности и развития в Европе», - подчеркнул министр.

Визит главы британской дипломатии показал солидарность Великобритании с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации и стал продолжением стратегического диалога двух стран в сфере политических отношений, безопасности, торговли и контактов между людьми.

Министры скоординировали позиции в контексте воплощения комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии, обсудили шаги по деэскалации ситуации и активизации политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Министр выразил благодарность за лидерскую роль Великобритании в консолидации международной поддержки Украины и усилении ее обороноспособности: «Сегодня у Украины есть надежный союзник, действия которого говорят за себя. Лондон передал Украине современное оружие и продемонстрировал готовность молниеносно применить жесткие санкции против России».

Глава МИД Украины особо отметил поддержку Великобритании в укреплении экономической и финансовой стабильности Украины.
ForUm

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