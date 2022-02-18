также в разделеПроисшествия
Боевики совершили уже 20 обстрелов, размещают артиллерию возле жилых домов 12
Британия показала возможные направления наступления России 54
ООС: Количество обстрелов возросло до 34, ранены четыре человека 90
Боевики совершили 29 обстрелов с начала суток: ранены военный и двое гражданских 51
Из-за обстрела боевиков на Луганщине повреждено локомотивное депо 12
В Станице Луганской снаряд попал в детский сад, есть пострадавшие 165
В Украине – 33 330 новых случаев COVID-19 за сутки 15
В районе ООС стреляли из ПТРК NLAW 29
В Украине за сутки – 31 513 новых случаев COVID-19, 310 человек умерли 14
На Авдеевском коксохиме погибли два человека 81
В Херсоне «подрезали» маршрутку 16
На Полтавщине взорвался бензовоз: водитель погиб 25
СМИ: На Прикарпатье криминального авторитета убили в кресле стоматолога 50
Боевики ранили двух военных на Донбассе 13
В Украине за сутки – почти 30 тысяч новых случаев COVID-19 16
В Греции заявили о гибели двух этнических греков от рук украинских военных на Донбассе 43
Полиция открыла два дела из-за нападения на журналистов Украинской правды 16
В Украине после выходных – почти 17 тысяч новых случаев COVID-19 17

 За сутки 17 февраля в Украине зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 323 человека;
  • летальных исходов – 282;
  • выздоровело – 29 254 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 672 198 человек;
  • выздоровели – 3 896 009 человек;
  • летальных исходов – 104 106;
  • проведено ПЦР-тестирование – 19 288 823.

С начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека, получили две дозы – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек. В общей сложности проведено 31 383 042 прививки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги