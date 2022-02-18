За сутки 17 февраля в Украине зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 323 человека;
- летальных исходов – 282;
- выздоровело – 29 254 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 672 198 человек;
- выздоровели – 3 896 009 человек;
- летальных исходов – 104 106;
- проведено ПЦР-тестирование – 19 288 823.
С начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека, получили две дозы – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек. В общей сложности проведено 31 383 042 прививки.
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