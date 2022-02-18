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Министерство обороны Великобритании опубликовало карту с возможными маршрутами вторжения российской армии в Украину.

Ведомство подчеркивает, что Россия сохраняет значительное военное присутствие и может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения.

«Ниже показаны возможные направления вторжения президента Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир», - говорится в сообщении.

 

 

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что войска РФ готовятся к атаке против Украины в ближайшие дни.

Ранее США назвали девять различных маршрутов в ходе вторжения РФ в Украину.
ForUm

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