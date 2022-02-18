Министерство обороны Великобритании опубликовало карту с возможными маршрутами вторжения российской армии в Украину.

Ведомство подчеркивает, что Россия сохраняет значительное военное присутствие и может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения.

«Ниже показаны возможные направления вторжения президента Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир», - говорится в сообщении.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что войска РФ готовятся к атаке против Украины в ближайшие дни.

Ранее США назвали девять различных маршрутов в ходе вторжения РФ в Украину.