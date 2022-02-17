Председатель Центрального районного суда города Николаева Галина Подзигун покрывает известного «вора в законе» и по совместительству агента российских спецслужб Кобу Руставского, он же по паспорту Коба Шемазашвили, пишет Информатор.

Ранее СМИ сообщали, что 1 декабря 2021 года сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали в Киеве 47-летнего уроженца Грузии Кобу Шемазашвили, известного в статусе так называемого «вора в законе» по прозвищу «Коба Руставский». В дальнейшем Кобе Руставскому было вручено «экстрадиционное решения» о выдаче его компетентным органам Королевства Испании, но он его пытается обжаловать в украинских судах.



Сегодня, нашему изданию «Информатор» с проинформированных источников стало известно, что Коба находится в Николаевском СИЗО. Его обжалование по экстрадиции находится на рассмотрении председателя Центрального районного суда города Николаева Галины Подзигун. «Подзигун Галина неоднократно переносила судебные рассмотрения по выдуманным причинам. В свою очередь эта судья вообще не должна была рассматривать указанную жалобу поскольку прошли все строки обжалования. Она просто берет и затягивает процедуру выдачи Шемазашвили», – сообщает проинформированный источник.

По имеющейся информации, Подзигун получила от посредников «вора в законе» Кобы 100 тысяч долларов только за затягивание дела и возобновления сроков обжалования. «Эта связь очень легко объясняется, так ка Галина плотно и на постоянной основе сотрудничает с местными криминальными элементами в лице так называемого «смотрящего» за Николаевской областью «Наумом», который̆ в свою очередь и есть ставленником «вора в законе» Кобы», – уточняет инсайдер. Также стало известно, что «вор в законе» Коба, находясь на территории Украины представляет интересы другого влиятельного «вора в законе» Шушанашвили Лаши который̆ тесно сотрудничает со спецслужбами Российской Федерации. Коба пытается взять под контроль так называемую «улицу» и тюрьмы, что бы в любой̆ момент можно было дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри устроив бунты и увеличив совершение «уличных» преступлений в стране.

Напомним, журналисты многих изданий уже сообщали, что должность председателя Центрального районного суда Галина Подзигун заняла уже в третий̆ раз, в обход закона, который̆ запрещает судьям занимать административные посты более двух сроков подряд. К тому же в ее декларации о доходах указано далеко не все ценное имущество, которым владеет она и члены ее семьи, так как одиозная судья Подзигун специализируется на подобного рода делах, систематических подлогах, получением взяток и коррупционных связях.



