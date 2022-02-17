Войска РФ готовятся к запуску атаки против Украины в ближайшие дни, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«Россия говорит, что она отводит эти войска. Мы не видим, чтобы этого произошло на земле. Наша информация ясно говорит, что эти войска, включая самолеты, корабли, готовятся к началу атаки на Украину в ближайшие дни», - сказал Блинкен, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг, передает Интерфакс-Украина.
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