Россия готовится испытать стойкость Запада, затягивая противостояние на украинской границе на месяцы.

Такое мнение высказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает Укринформ со ссылкой на The Telegraph.

В статье для издания Трасс предостерегла от ложного ощущения безопасности из-за заявлений России об отводе войск от украинской границы.

Она повторила предупреждение США и НАТО о том, что нет никаких доказательств отвода российских войск от границы Украины, их количество может увеличиваться, несмотря на заявления Кремля.

«Мы не должны поддаваться ошибочному ощущению безопасности, когда Россия заявляет, что некоторые войска возвращаются в казармы, когда на самом деле российское военное наращивание не демонстрирует никаких признаков замедления. Сейчас нет доказательств того, что россияне выводят войска из приграничных районов вблизи Украины», – сказала министр.

Напомним, государственный секретарь по иностранным делам, делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс 17 февраля совершит свой первый визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Кулеба и Трасс, в частности, проведут переговоры относительно совместных мер по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, практической поддержки Украины со стороны Соединенного Королевства в укреплении обороноспособности Украины.

Вдоль границ Украины со стороны РФ, Беларуси, ОРДЛО было сосредоточено 119 тысяч военных РФ наземного компонента. Вместе с воздушным и морским компонентом это число составляет 140 тысяч.

По состоянию на 16 февраля Украина не фиксирует реального отвода российских войск, о котором заявляет РФ.

Соединенные Штаты официально подтвердили, что количество российских сил на границе с Украиной за последние дни увеличилось по меньшей мере на 7 тысяч военных – несмотря на заявления Кремля о начале отвода.