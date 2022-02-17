Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП.

Зеленский проинформировал собеседника о текущей ситуации безопасности вокруг нашего государства, подчеркнув, что сейчас Украина не видит доказательств отвода российских войск от наших границ.

Отдельное внимание глава государства уделил обострению ситуации в районе проведения Операции объединенных сил, которая наблюдается сегодня утром. В частности, сообщил о значительном количестве нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Президент акцентировал внимание на обстреле незаконными вооруженными формированиями детского сада в Станице Луганской сегодня утром и назвал это большой провокацией.

«Эта ситуация в очередной раз доказала, что эвакуация дипломатов и представителей ОБСЕ из Украины сейчас не ко времени. Важно, чтобы дипломаты и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ оставались на своих местах в Украине. Мониторинговая деятельность крайне важна. Это является дополнительным фактором сдерживания», – подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, сегодня не хватает сил и средств ОБСЕ, чтобы объективно фиксировать все происходящие нарушения режима тишины, в том числе нынешнее утреннее обострение.