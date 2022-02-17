По состоянию на 11:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в штабе ООС.

«С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская. Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм противник выпустил 32 снаряда. Повреждена постройка детского сада, где в это время находились дети. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – ​​половина населенного пункта осталась без электропитания», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии. Военнослужащие Объединенных сил оперативно эвакуировали детей и воспитателей в укрытие.

Также стрельба велась по окрестностям Новотошковского, Водяного, Трудовского, Старогнатовки,

Старого Айдара, Марьинки, Пивденного, Майорска, Лобачево, Светлодарска, Троицкого, Попасной, Зайцево, Невельского, Шумов, Авдеевки, Песок.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия.

Украинские защитники открывали ответный огонь с целью прекращения огневой активности противника.