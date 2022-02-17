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Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира, однако, несмотря на публичные заявления, российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Мариуполе Донецкой области.

«Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы запрашиваем Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят», – сказал нлава государства.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к разговору. «Я готов на любой формат», - заявил он.

Глава государства также рассказал, что Украина как ответственная страна подавала официальные запросы и пыталась связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, когда выросли риски эскалации на украинских границах из-за концентрации российских войск.

 «Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор также никто не подтверждает», – отметил он.

Зеленский сообщил, что Украина также заинтересована в инициативах других стран, предлагающих помощь в организации встречи с российской стороной.

 «Мы заинтересованы. Я не отказал ни одной из тех стран, которые нам предлагали. Более того – мы и сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в разных форматах разговора с Российской Федерацией», – отметил Глава государства.

 
ForUm

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