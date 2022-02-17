В ходе следственно-оперативных действий оперативники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности так называемой «заместительницы генпрокурора ЛНР».

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе ведомства, злоумышленница причастна к преследованию и незаконным заключениям граждан на территории ОРДЛО. Для этого она организовывала фабрикацию «дел» и задержание людей под вымышленными предлогами за их проукраинскую позицию.

По данным следствия, подозреваемая – бывшая сотрудница Луганской прокуратуры, которая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям. Там входила в состав так называемых «МГБ ЛНР» и «генпрокуратуры», где впоследствии стала одной из руководительниц.

Находясь на этой должности, она контролировала действия подчиненных во время преследований местных жителей и организовывала незаконные обвинения граждан в судах боевиков.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении ее в общегосударственный розыск.

К злоумышленнице будет применена процедура специального досудебного расследования и специального судебного разбирательства.