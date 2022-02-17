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По сравнению с декабрем 2021 года, доля тех, кто хорошо относится к России, снизилась с 39% до 34%, свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Можно видеть, что отношение к России резко ухудшилось после 2014 года, достигнув дна в мае 2015 года. После этого до февраля 2019 года наблюдалось улучшение отношения к России, а с февраля 2020 года мы снова видим ухудшение отношения.

Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 21%, в Центре – 31%, на Юге – 45%, на Востоке – 53%. В то же время на Западе больше тех, кто относится негативно к России – 64%. В Центре отрицательно относятся – 55%, на Юге – 40%, на Востоке – 30%.

В ноябре 2021 года КМИС задавал более расширенный блок вопросов. Результаты показали, что респонденты, сохраняющие положительное отношение к России, в большей степени воспринимают Россию как «обычных людей»/«русскую культуру»/и т.д. (учитывая, что 43% имеют близких родственников в России). В то же время респонденты, имеющие негативное отношение, больше ассоциируют Россию с «российскими властями»/«государством». Вместе с этим абсолютное большинство респондентов негативно относятся к власти России.
ForUm

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