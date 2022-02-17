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Украина долгое время движется по направлению к членству в НАТО, но, как и во многих других вопросах суверенного выбора, на пути евроатлантической интеграции нашему государству оказывается противодействие. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Мариуполе Донецкой области.

 «Вопрос НАТО является одним из тех, через которые на Украину оказывается давление. Главный вопрос – это независимость Украины и ее самостоятельный выбор в любых вопросах, и Украина много лет борется за свое право на это», – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина избрала курс на членство в НАТО в целях своей безопасности и долгое время движется в этом направлении, но расстояние до Альянса для нашей страны не сокращается.

 «И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран – членов Альянса. И в этом нет никаких секретов», – сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что РФ сейчас использует вопросы НАТО как оправдание, почему их войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны «подыгрывают им в этом».

 «Но не нужно извращать. Это ведь у нас оккупировали территории, это на наших границах стоит армия», – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что геополитический курс Украины закреплен в нашей Конституции, и это действительно выбор украинского народа.

«Но не выбор украинского народа относительно того, когда мы там будем, потому что это не только от нас зависит – 30 стран должны единогласно согласовать это решение», – отметил президент и добавил, что на сегодняшний день возможность вынесения вопроса НАТО на референдум не рассматривается.
ForUm

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