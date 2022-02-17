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Верховый Суд удовлетворил кассационную жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и возобновил действие предписания НАПК от 1 июля о прекращении контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко. Об этом сообщает enkorr.

«Предписание Национального агентства является обязательным для исполнения. О результатах выполнения предписания Национального агентства должностное лицо, которому оно адресовано, информирует Национальное агентство в течение десяти рабочих дней со дня получения предписания. Одно из таких предписаний является предметом обжалования в рассматриваемом деле. По результатам рассмотрения дела суд на основании всесторонней оценки объяснений сторон и доказательств должен сделать вывод о правомерности или неправомерности указанного предписания», — сказано в оценке Верховного Суда.

Решение вступило в силу 2 февраля и обжалованию не полежит. Соответствующий документ опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Кроме этого, Верховный Суд отказал в удовлетворении заявления Юрия Витренко о принятии мер обеспечения иска по делу № 640/18576/21.

«Следует заметить, что иск не может быть обеспечен способом, фактически подменяющим собой судебное решение по делу и решающим исковые требования к рассмотрению дела по сути судом. Учитывая это, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций при принятии обжалуемых решений пришли к ошибочному выводу о принятии мер обеспечения иска», — говорится в документе.

Напомним, 1 июля НАПК вынесло предписание Наблюдательному совету «Нафтогаза», в котором требовало прекратить действие контракта с Юрием Витренко и признать его незаконным на основании ч.2 статьи 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Закон предусматривает запрет на трудоустройство в компании в течение года после увольнения с государственной службы, регулирующей деятельность такого рода компаний. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал на должности до увольнения.

По мнению НАПК, Юрий Витренко, будучи руководителем Минэнерго, системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК «Нафтогаз Украины» до назначения на должность главы правления компании.

Витренко в свою очередь сообщил, что оспорит это предписание в суде, заявив, что НАПК должно прекратить играть в политику с помощью предписаний, а обращаться в суды. Вскоре Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие предписания.

«Такое решение суд принял 5 июля в порядке обеспечения иска Юрия Витренко об отмене предписания НАПК. Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании, имеющимися в распоряжении «Нафтогаза», и свидетельствуют, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона», — говорится в пресс-релизе НАК.
ForUm

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