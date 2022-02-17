также в разделеОбщество
Суспильне предложит Kalush Orchestra представить Украину на Евровидении
Зеленский на катере вышел в Азовское море 15
Через реку Припять в Беларуси в 6 км от Украины развернули понтонный мост 20
Оргкомитет нацотбора на Евровидение дисквалифицировал Алину Паш 31
Трем лицам вручили подозрения в нападении на журналистов Украинской правды 10
Разведка не подтверждает отвод российских войск 23
Семья погибшей Хатчинс подала в суд на Болдуина 128
СМИ нашли у тещи нового главы ГосЧС недвижимости на миллионы 51
Набсовет Суспильного проведет заседание по ситуации с нацотбором на Евровидение 74
Вещи погибшего в ДТП с кортежем Ярославского «нашлись», полиция ищет, кто их подбросил 64
Бойцов терробороны смогут перебрасывать из одной области в другую 27
В Крыму вынесли приговор журналисту Есипенко 35
В стриме Reuters Сытника «выдвинули» в президенты 209
На Закарпатье лесничий организовал незаконную вырубку деревьев на 5 млн 62
DDоS-атака на банки и госсайты 15 февраля была самой масштабной в истории 23
Алина Паш отказалась участвовать в Евровидении 78
На Ривненской таможне выявили масштабную схему по «растаможке» авто с участием руководства чиновников МВД и нардепа от «Слуг народа» 89
Скандал на нацотборе: Паш намекнула, что могла подать поддельную справку 54

Следственный комитет России завел уголовное дело «об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса».

В ведомстве заявили, что получили «данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями».

«Так, в августе - октябре 2021 года в районе г. Снежное, пгт Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка г. Первомайска, п. Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине с. Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены 5 стихийных массовых захоронений. Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста», - заявили в следкоме.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги