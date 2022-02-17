Следственный комитет России завел уголовное дело «об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса».

В ведомстве заявили, что получили «данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями».

«Так, в августе - октябре 2021 года в районе г. Снежное, пгт Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка г. Первомайска, п. Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине с. Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены 5 стихийных массовых захоронений. Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста», - заявили в следкоме.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.