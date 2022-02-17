Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 на внеочередном заседании 16 февраля принял решение о прекращении участия в отборе Alina Pash. Певица не будет представлять Украину на Евровидении-2022, сообщили ForUm'у в пресс-сслужбе Суспильного.

Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае установления факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств в отношении участника, Суспильне вправе прекратить участие в отборе участника в любое время.

Основанием для принятия такого решения Оргкомитетом стал официальный ответ Государственной пограничной службы от 16.02.2022 года о недостоверности информации, предоставленной вещателю.

Артистка выразила согласие с таким решением.

Согласно пункту 3.4 Правил «в случае прекращения участия в отборе участника, определенного/объявленного победителем отбора, Суспильне имеет право принять решение об определении представителя от Украины на Конкурсе из числа других финалистов».

Как сообщал ForUm, 12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». По результатам конкурса определено, что в 2022 году от Украины на международном песенном конкурсе выступит исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Паш получила 15 баллов (8 баллов от жюри и 7 баллов от зрителей). Второе место заняла группа «Kalush Orchestra» (6 баллов от жюри и 8 от зрителей), третье – певец Wellboy (7 баллов от судей и 6 от зрителей).

После объявления победителей, из-за ошибки ведущих в оглашении результатов группа Kalush Orchestra заподозрила Суспильне в фальсификации баллов, а также в общении с журналистам допустили возможность оспаривания результатов в суде.

Еще один медиа скандал вокруг нацотбора связан с тем, что победительница конкурса Алина Паш якобы нарушила условия участия, в частности, в 2015 году посещала оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства, за что была внесена в базу сайта «Миротворец».

Певица после финала в общении с журналистами заявила, что не нарушала государственную границу Украины, а также не выступала на концертах в России.

Паш утверждает, что не знает, каким образом, как и откуда член ее команды мог получить справку о посещении Крыма, а позже отказалась от участия в Евровидении.