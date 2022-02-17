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Последний отчет разведки не содержит никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от украинских границ, сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

По его словам, Украина поверит в то, что РФ серьезно настроена на деэскалацию если она выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе и то, что в Беларуси на «учениях», передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

«К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями, - сказал министр. - Она не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведобществ наших стратегических партнеров. Все войска, которые они перебросили, должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда станет ясно, что они отменили свои агрессивные планы».

Министерство обороны России заявило, что часть войск, участвовавших в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации. На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.

Президент Владимир Зеленский говорит, что пока нет признаков реального отвода войск Россией от украинских границ. По мнению президента, все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только военные или разведка.

Также разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.
ForUm

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