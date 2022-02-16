На фоне информационной войны, связанной с потенциальным вторжением России в Украину, малозаметной прошла скандальная по своей сути новость об очередной сомнительной инициативе главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. 9 февраля он зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, привязав рентную плату за добычу природного газа к цене его реализации на биржах.

В пояснительной записке заложена идея на первый взгляд правильная: «Стремительный рост цены продажи природного газа не влияет на себестоимость добычи. Так возникает экстра-маржа, на которую добывающие компании не рассчитывали».

Однако, по мнению экспертов, господин Гетманцев закладывает настоящую бомбу под энергетическую систему Украины и намеревается только усилить нашу зависимость от российского газа. И вот почему.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский в своем комментарии отметил, что в случае принятия законопроекта Гетманцева при текущих биржевых ценах на газ ($1190 за тыс м3 на Украинской энергетической бирже на 10.02.2022), это означает повышение рентных платежей почти в четыре раза для старых скважин и от четырех до восьми раз – для новых.

Первое, что стоит учесть, - 70% газа в стране добывает госпредприятие «Укргаздобыча», принадлежащая «Нафтогазу». И практически весь ресурс добытого газа компания продает населению и предприятиям теплокоммунэнерго по сниженным ценам (7,96 грн/м3 для населения и 7,42 грн/м3 для теплокоммунэнерго, что составляет $284 за тыс. м3 и $265 за тыс. м3 соответственно)», - написал Скаршевский.

Скаршевский также отметил: природный газ отличается от той же железной руды (для которой введены прогрессивные рентные ставки) тем, что 90% добытой руды уходит на экспорт, а природного газа не хватает – треть газа (10 млрд м3 из 30 млрд м3 общего потребления) Украина вынуждена импортировать.

По его словам, вымывание денег добывающих компаний негативно отразится на уровне инвестиций в наращивание добычи.

«В истории Украины уже был момент, когда ставки ренты на газ достигали 70% – часть 2014 и весь 2015 год, - напомнил эксперт. - Тогда на такой шаг пошло правительство Арсения Яценюка, которое тоже хотело быстро собрать много денег. Но в результате страна на два года полностью заморозила инвестиции в добычу газа».

Скаршевский полагает, что в условиях постоянного роста цены газа на мировом рынке Украине нужно увеличивать добычу, а не собирать в бюджет побольше денег «здесь и сейчас».

«В целом, инициатива Гетманцева приведет, в конечном итоге, к уменьшению возможностей увеличения собственной добычи газа и увеличению его импорта, т.е. к еще большей энергозависимости», - считает он.

Экономист Юрий Гаврилечко, в свою очередь, напомнил, что парламент уже увеличил в Госбюджете на этот год размер ренты с добычи газа в два раза, что приведет к росту себестоимости его на него на внутреннем рынке примерно на 2/3.

«Нынешний же законопроект предполагает увеличение ренты еще на 70%... но с привязкой в цене продажи, - отметил эксперт. - Что, в свою очередь, еще сильнее скажется на стоимости «голубого топлива» внутренней добычи для конечного потребителя… В итоге, «дешевый» газ, который можно было бы использовать для нужд населения и предприятий Теплокоммунэнерго (ТКЭ, для отопления жилых домов и админзданий) - резко подорожает».

По словам Гаврилечко, после подобной инициативы правительства Яценюка инвестиции в добычу газа были заморожены, коммуналка подорожала в четыре раза, а «Укргаздобыча» уверенно провалила программу 20/20, снизив за 6 лет (2016-2021 гг) газодобычу на 10%, заплатив за это 134 млрд грн».

Политолог Светлана Кушнир выразила предположение, что Данил Гетманцев «окончательно завербован врагами Украины, чтобы максимально причинять отечественной экономике вред».

«Начали заранее пробивать дно и стимулировать выход из Украины газдобывающих иностранных компаний? – задалась вопросом эксперт. - Да и свою, родную, «Укргазвидобування» тоже решили добить?! Чего уж там, сгоріла хата, гори й сарай?»

«Кроме того, а где логика? Заплатить налогов в три раза больше, чем цена, по которой продаешь газ населению? Это, простите, что за арифметика, это что за новшество? - пишет Кушнир. - Фактически, нардеп от президентской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев здесь играет на руку «Газпрому» и Кремлю. Он, к тому же, как оказалось, бывший помощник нардепа-регионала Владимира Сивковича, против которого ввели санкции США и СНБО за пророссийскую деятельность».

Ассоциация газодобывающих компаний Украины уже призвала Верховную Раду не голосовать за идею Гетманцева, поскольку это приведет к стремительному падению объемов добычи газа и увеличению зависимости от энергоресурсов из Росии.

«Украина рискует утратить собственную газодобычу из-за эмоциональных решений власти», - заявила ассоциация. Там напомнили, что после подобного решения Яценюка уже в 2014 году капитальные инвестиции в сектор упали на 80 процентов, а многие компании уменьшили добычу вполовину.

Эксперт Геннадий Рябцев говорит о том, что в прошлом году в страну ввезли только 9% от всего объема потребленного газа. Но цены на голубое топливо при этом ориентировались именно на эти проценты импортированного газа.

По словам специалиста, население оставили на годовой цене (7,96-11,4 грн за куб с НДС), согласовали более приемлемые уровни в сравнении с рынком бюджетникам (13,7 грн за куб без НДС) и теплокомунэнерго (7,4 грн за куб с НДС, но не больше лимита потребления). В то же время, предприятия в январе покупали его по 40-68 тысяч гривен за тысячу кубов с НДС. В законопроекте же нет никаких попыток избежать привязки к импортным ценам.

«Его идея, подозреваю, содержалась в том, что прогрессивная ставка позволяет снимать надприбыли, - говорит Рябцев. – Но тогда выходит очень странная связь между предложенной ставкой и методикой определения цены. Вместо того, чтобы исключить влияние спекулятивных внешних факторов на формирование цены в Украине, по проекту они остаются… Нынешняя ситуация ненормальная. Украина не Норвегия. Мы не можем себе позволить соответствие цен высшему в Европе уровню. Непонимание того, что привязкой к спекулятивным котировкам мы убиваем реальный сектор экономики, является губительным для государства».

Все успевшие прокомментировать инициативу Гетманцева эксперты сходятся в одном: она может уничтожить украинскую газодобычу, которая является единственным энергетическим щитом, способным защитить нас от экономического давления северного соседа. Работать в убыток себе отрасль не будет и просто остановится. Убитая газодобыча, в свою очередь, потянет за собой реальный сектор экономики, уже сейчас стонущий под непомерными тарифами. Да и население уже не сможет зимой согреться. По цене отопления в 3-4 раза нынешней будем мерзнуть. Остается лишь пара вопросов: на кого работает «вредитель» Гетманцев и сможет ли его кто-то остановить?