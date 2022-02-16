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После огласки в СМИ информации об открытии уголовного производства по факту исчезновения из Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы одежды погибшего в ДТП с кортежем Александра Ярославского мужчины, все вещи «нашлись» в служебном помещении чугуевского морга. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

Продолжается осмотр места происшествия, проводятся отобрания образцов ДНК из обнаруженных пакета и вещей, имеющихся узоров папиллярных, а также отпечатков пальцев рук работников учреждения для установления лиц, причастных к исчезновению одежды погибшего. Виновные будут нести уголовную ответственность.

Напомним, 14 февраля в полицию поступила информация о том, что работники Чугуевского морга Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружили потерю вещественных доказательств в уголовном производстве, открытом по факту ДТП, произошедшего 9 февраля на автотрассе в Харьковской области.

Следователи следственного управления областной полиции по этому факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Чтобы установить местонахождение утраченных вещественных доказательств, полицейские составили перечень сотрудников заведения, провели неотложные следственные действия, в том числе обыски и досмотры в помещении морга, по адресам проживания работников учреждения, а также в их транспортных средствах. Кроме того, в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы направлено требование о проведении служебного расследования для установления лиц, по вине которых произошла потеря вещей потерпевшего.

15 февраля в орган досудебного расследования от руководства Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы поступило сообщение об обнаружении указанных вещей. Пакет с одеждой погибшего в ДТП мужчины «нашелся» в служебном помещении.

В помещении чугуевского морга идет осмотр места происшествия, проводятся отобрания образцов ДНК из выявленных пакета и вещей, имеющихся папиллярных узоров, а также отпечатков пальцев рук работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления лиц, причастных к потере вещественных доказательств.

Как известно, 9 февраля около 23:00 в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего известному в регионе бизнесмену. Он утверждал, что был за рулем сбившего пешехода авто.

Полиция подготовила водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.

Национальная полиция вызовет на допрос бизнесмена Александра Ярославского.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство относительно попытки фальсификации дела.
ForUm

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