Певица Алина Паш решила снять свою кандидатуру для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2022».

«Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем Я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению. Мне очень жаль», - сообщила она в своем Instagram.

На конкурс может поехать группа Kalush Orchestra, занявшая второе место в Нацотборе на Евровидение.

Как сообщал ForUm, 12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». По результатам конкурса определено, что в 2022 году от Украины на международном песенном конкурсе выступит исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Паш получила 15 баллов (8 баллов от жюри и 7 баллов от зрителей). Второе место заняла группа «Kalush Orchestra» (6 баллов от жюри и 8 от зрителей), третье – певец Wellboy (7 баллов от судей и 6 от зрителей).

После объявления победителей, из-за ошибки ведущих в оглашении результатов группа Kalush Orchestra заподозрила Суспильне в фальсификации баллов, а также в общении с журналистам допустили возможность оспаривания результатов в суде.

Еще один медиа скандал вокруг нацотбора связан с тем, что победительница конкурса Алина Паш якобы нарушила условия участия, в частности, в 2015 году посещала оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства, за что была внесена в базу сайта «Миротворец».

Певица после финала в общении с журналистами заявила, что не нарушала государственную границу Украины, а также не выступала на концертах в России.