Подконтрольный России Симферопольский районный суд оккупированного Крыма 16 февраля объявил приговор по делу фрилансера проекта Радио Свобода Крым. Реалии Владислава Есипенко.

Как сообщает Радио Свобода, Есипенко приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей по делу о незаконном хранении и перевозке взрывного устройства. Российские прокуроры просили для Есипенко 11 лет за решеткой.

Сегодня на заседание подконтрольного Кремлю суд слушателей не допустили.

Владислав Есипенко во время выступления с последним словом накануне заявил, что считает дело политическим.

«Почему? Потому что я журналист украинского издания и скорее всего сотрудники ФСБ хотели показать, насколько неприемлема свобода слова. Я считаю, что угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы. В 1937 году пытали и расстреляли моего деда. Сложилось впечатление, что у тех чекистов, которые были тогда – у них есть внуки, правнуки, которые делают такие же действия, как в 1937 году», – сказал он.

«Если приговор по мне будет не оправдательным, то я считаю, что это приговор системе, потому что в Крыму правит ФСБ», – добавил он.

Российские власти обвиняют Владислава Есипенко в незаконном хранении и перевозке взрывного устройства. Его задержали в марте 2021 г. в Крыму сотрудники ФСБ России. Есипенко утверждает, что его пытали, в частности, электричеством, добиваясь показаний.

Международная правозащитная организация со штаб-квартирой в Стокгольме Civil Rights Defenders (CRD) призвала к увольнению всех гражданских журналистов в Крыму, в частности, Владислава Есипенко.