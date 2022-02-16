Государственная пограничная служба не может предоставить информацию о законности пересечения админграницы с Крымом в 2015 году финалисткой национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2022» Алиной Паш, так как информация хранится в базах только 5 лет.

«Как и обещала, первое, что мы сделали – выяснили внутри команды обстоятельства, которые дали основания для заявления спикера ГПСУ о нелегитимной справке. Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, который согласовала бы я или кто-либо другой из нас. Что я видела? Справка. На вид – официальная. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ «Чаплинка», через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не настоящая, никто из команды не имел», - написала певица в Instagram.

Паш утверждает, что не знает, каким образом, как и откуда член ее команды мог получить данный документ, и добавила, что если справка действительно поддельная, то свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд, а она со своей стороны, готова содействовать.

Кроме того, она написала, что в связи со сложившейся ситуацией разрывает отношения и со своим директором. «Ответ на свой собственный запрос в ГПСУ я получила сегодня в 11:00. Сейчас справка у Суспильного», - написала она.

Певица обнародовала справку, в которой указано, что Госпогранслужба не может предоставить ей запрашиваемую информацию о законности пересечения границы с Крымом в 2015 году.

Как сообщал ForUm, 12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». По результатам конкурса определено, что в 2022 году от Украины на международном песенном конкурсе выступит исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Паш получила 15 баллов (8 баллов от жюри и 7 баллов от зрителей). Второе место заняла группа «Kalush Orchestra» (6 баллов от жюри и 8 от зрителей), третье – певец Wellboy (7 баллов от судей и 6 от зрителей).

После объявления победителей, из-за ошибки ведущих в оглашении результатов группа Kalush Orchestra заподозрила Суспильне в фальсификации баллов, а также в общении с журналистам допустили возможность оспаривания результатов в суде.

Еще один медиа скандал вокруг нацотбора связан с тем, что победительница конкурса Алина Паш якобы нарушила условия участия, в частности, в 2015 году посещала оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства, за что была внесена в базу сайта «Миротворец».

Певица после финала в общении с журналистами заявила, что не нарушала государственную границу Украины, а также не выступала на концертах в России.

«Евровидение-2022» состоится в Турине (Италия). Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, Украина выступит в первом. Финал конкурса состоится 14 мая.