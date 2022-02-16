За депутата Киевского городского совета от фракции «Слуга народа» Владислава Трубицына внесли залог в размере 14 млн 886 тыс. грн.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

«За депутата Киевского городского совета внесли залог в размере 14 млн 886 тыс. грн», - сказали в суде.

Как сообщал ForUm, 9 февраля 2022 детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили действующего депутата Киевского городского совета от партии «Слуга народа» Владислава Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице.

В «Слуге народа» обвинили в этом Кличко.

11 февраля ВАКС избрал меру пресечения Трубицыну в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 14 миллионов 886 тысяч гривен.