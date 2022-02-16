В президентском рейтинге наибольшую поддержку продолжает иметь Владимир Зеленский, за которого проголосовали бы 19,1% среди всех респондентов и 25,1% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

На втором месте – Петр Порошенко с показателями 16,6% среди всех респондентов и 21,8% среди определившихся с выбором. Разница в поддержке кандидатов – сверх погрешности, то есть формально Зеленский – на первом месте, Порошенко – на втором.

В тройку лидеров также входит Тимошенко (соответственно, 8,9% и 11,8%)

Далее следуют Юрий Бойко (6,3% и 8,3%), Дмитрий Разумков (5,5% и 7,2%), Евгений Мураев (4,9% и 6,5%), Игоря Смешко (4,6% и 6,1%), Владимир Гройсман (3,6% и 4,8%), Олег Ляшко (3% и 3,9%). Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем 2021 года только в случае Юрия Бойко наблюдается статистически значимый (сверх погрешности) рост рейтинга. Во всех остальных случаях разница в рейтинге – в пределах погрешности.

Кроме этого, целесообразно обратить внимание на сокращение разрыва между Зеленским и Порошенко – если в декабре разница составляла 7,4% (среди определившихся с выбором), то сейчас разница – 3,3%.