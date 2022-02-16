За сутки 15 февраля в Украине зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 640 человек;
- летальных исходов – 310;
- выздоровело – 27 684 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 603 930 человек;
- выздоровели – 3 839 314 человек;
- летальных исходов – 103 565;
- проведено ПЦР-тестирование – 19 176 424.
С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек. Всего проведено 31 251 871 прививки.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время