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За сутки 15 февраля в Украине зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 640 человек;
  • летальных исходов – 310;
  • выздоровело – 27 684 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 603 930 человек;
  • выздоровели – 3 839 314 человек;
  • летальных исходов – 103 565;
  • проведено ПЦР-тестирование – 19 176 424.

С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек. Всего проведено 31 251 871 прививки.
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