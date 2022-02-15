Начиная со второй половины дня 15 февраля, наблюдается мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. В частности, были зафиксированы перебои в работе вебсервисов ПриватБанка и Ощадбанка, сообщили ForUm'у в Госспецсвязи.
Также атаки подверглись сайтам Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.
По состоянию на 19:30 работа банковских веб-ресурсов возобновлена.
Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке.
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