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Начиная со второй половины дня 15 февраля, наблюдается мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. В частности, были зафиксированы перебои в работе вебсервисов ПриватБанка и Ощадбанка, сообщили ForUm'у в Госспецсвязи.

Также атаки подверглись сайтам Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 19:30 работа банковских веб-ресурсов возобновлена.

Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке.
ForUm

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