Поставщик GPS-трекеров для СБУ — предприятие ООО «Пилигрим Украина», которую основали бывший сотрудник ГКАУ Владимир Астапенко и создатель программы по обучению Global Management Challenge Ukraine Анна Дегтерева. Государственные органы закупают оборудование Пилигрим с 2018 года через ФЛП Ткаченко Максима Игоревича и ФЛП Астапенко Владимира. Предприниматели сотрудничают с Россией. ООО «Эдельвейс» из Санкт-Петербурга поставляет устройства как украинским, так и российским силовикам — на сайте компании значатся грамоты и благодарственные письма от органов МВД РФ, пишет издание Головна.

Дружеские отношения Макса Ткаченко с Россией

Торговля с РФ — не первый бизнес украинского бизнесмена. В 2004-2008 годах владелец Space Hub и сооснователь Space Valley Максим Ткаченко принимал участие в схемах по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Предприниматель, его жена и брат жены значились владельцами и директорами четырех организаций: ЧА ВестИнПром, ООО «Днепровская Агропромышленная Группа», ООО НПП «МеталлургМашПроект» и ЧП «База-Груп». Каждая из этих компаний после прихода Макса Ткаченко и его родственников изменяла основной вид деятельности на «Другие виды оптовой торговли», который часто используют предприятия, занимающиеся оптимизацией налогов, незаконным формированием налоговых кредитов и конвертацией безналичных денежных средств в наличные. При этом три из них признали банкротом и ликвидировали по упрощенной процедуре, четвертое предприятие также ликвидировали по решению суда.

Максим Ткаченко и компания Space Hub

Максим Ткаченко известен в Днепре как основатель агентства Space Hub. Бизнесмен создал инкубатор космических стартапов в 2010 году вместе с заместителем главы Днепропетровского регионального инвестиционного агентства Вячеславом Маякиным, когда председателем Днепропетровской администрации был Александр Вилкул. По неофициальной информации, Ткаченко также принимал участие в схемах Вилкула по отмыванию денег выделенных грантов, его доля составляла 20%.

В интервью AIN в 2015 году Ткаченко указал, что самостоятельно финансирует Space Hub. «Я сам инвестор, сам ментор и сам организатор. В Днепропетровске много космических проектов, у меня лично их два, и я решил сделать такой инкубатор», — отметил Максим Игоревич.

Космическим инкубатором Space Hub Максима Ткаченко руководит заместитель главы Днепропетровского регионального инвестиционного агентства (ДИА) Вячеслав Маякин. По словам Александра Вилкула, в 2011 году ДИА сопровождало инвестиционные проекты на сумму $400 млн. Но в презентации 2014 года агентство указывает запуск лишь 9 проектов на общую сумму $65 млн. «Сохранить достижения последних лет в условиях политической нестабильности в стране — наша первоочередная задача, как органов власти», — отметили в инвестиционном агентстве, так и не отчитавшись о том, куда ушли остальные $335 млн, выделенные на финансирование проектов.

Макс Ткаченко и Space Valley

На своем профиле в Facebook Макс Ткаченко также называет себя сооснователем Space Valley и Dnipro Space Cluster. В августе 2015 Максим Ткаченко вместе с Владимиром Астапенко основали ГО «Космічна долина». В 2017 «Космічна долина» подписала меморандум о сотрудничестве с КП «Агентство развития Днепра» и предположительно — меморандум про сотрудничество с ГКАУ. На ноябрь 2021 сайт не активен, профайл общественной организации на Facebook не обновлялся с 2017.