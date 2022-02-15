Из морга исчезла одежда мужчины, который погиб в аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека», - сказал министр в обращении.

Министр напомнил, что Ярославвский вылетел из Украины на следующий день, но попытки сфальсифицировать дело продолжаются.

Как известно, 9 февраля около 23:00 в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего известному в регионе бизнесмену. Он утверждал, что был за рулем сбившего пешехода авто.

Полиция подготовила водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.

Национальная полиция вызовет на допрос бизнесмена Александра Ярославского.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство относительно попытки фальсификации дела.