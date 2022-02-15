Из морга исчезла одежда мужчины, который погиб в аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
«Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека», - сказал министр в обращении.
Министр напомнил, что Ярославвский вылетел из Украины на следующий день, но попытки сфальсифицировать дело продолжаются.
Как известно, 9 февраля около 23:00 в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.
Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего известному в регионе бизнесмену. Он утверждал, что был за рулем сбившего пешехода авто.
Полиция подготовила водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
Однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.
Национальная полиция вызовет на допрос бизнесмена Александра Ярославского.
Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство относительно попытки фальсификации дела.
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