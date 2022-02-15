Государственная пограничная служба не выдавала победительнице Нацотбора на Евровидение-2022 певице Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ «Чаплинка» в 2015 году.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП.

«Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение. Сообщаем, что нам неизвестно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся», - сказал он.

Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа.

«В ближайшее время вещатель получит наш ответ», - добавил спикер.

В настоящее время подразделение ГПСУ прорабатывает ответ на обращение самой Алины Паш о пересечении границы, которое поступило и зарегистрировано в ведомстве.

Напомним, Суспильне уже обращалось в Государственную пограничную службу Украины, однако получило отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Alina Pash в Нацотборе.