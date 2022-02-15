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Голосованием Госдумы РФ за признание террористических «ДНР» и «ЛНР» Москва завершает разрушение Минских договоренностей, заявил пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Раньше Кремль раздал там почти миллион российских паспортов. Провел незаконное голосование в Госдуму. Совершил экономическое поглощение украинских регионов. Нарастил туда снабжение оружия. Эти и другие шаги по разрушению Минских соглашений полностью перевернули ситуацию. С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств. Следует дать это знать своим партнерам», – считает Порошенко.

 «Это не значит, что мы этим правом должны воспользоваться немедленно – нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования. Зеленский давно, еще с момента предвыборной кампании, обещал предложить другой формат. При наличии рационального зерна мы готовы поддержать его свежие предложения, потому что это уже три года как его ответственность», – констатирует пятый президент.

 «Также он не раз обещал соблюдать Минские соглашения. И здесь тоже шанс, несмотря ни на что, еще не упущен, и в его основе – дорожная карта и миротворцы. И здесь мы тоже готовы к диалогу. Но власть должна стратегически определяться, а не шарахаться от формата к формату», – говорит Порошенко.

 «Минские соглашения были единственно верным решением для 2014-2015 годов. Они остановили наступление россиян в условиях, когда от Волновахи до Киева у нас не было ни одной боеспособной воинской части. Они дали нам несколько лет для восстановления и укрепления армии. На них основывается система санкций против РФ, которые Россию ослабляют и от которых она так хочет избавиться. Вместе с Францией и Германией мы согласовали дорожную карту с приоритетом вопросов безопасности. Наработали план введения голубых шлемов ООН», – напомнил Порошенко.

 «Но Минские договоренности – это не Священное письмо, в котором люди ничего не имеют права менять. Если жизнь диктует необходимость других решений, их следует принимать тем, кто взял на себя ответственность за страну», – считает лидер партии.

Как сообщал ForUm, Госдума РФ на заседании 15 февраля приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания так называемых «ЛНР» и «ДНР».
ForUm

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