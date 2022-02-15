Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об «осторожном оптимизме» в связи с сигналами со стороны России о готовности к переговорам по ситуации вокруг Украины.

«Есть сигналы со стороны Москвы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма», - сказал генсек НАТО на пресс-конференции.

Однако, по его словам, пока данных, указывающих на деэскалацию со стороны РФ непосредственно на местах, нет.

«Пока мы не видели никаких свидетельств деэскалации на местах», - отметил он.

«Мы продолжим следить за ситуацией на местах», - добавил Столтенберг.

По утверждению Столтенберга, в ряде случаев НАТО наблюдало, что силы РФ покидали позиции близ Украины, но оставляли там военное снаряжение, благодаря чему в случае необходимости войска смогут быстро вернуться к границе. «Перемещение войск само по себе не означает настоящую деэскалацию», - добавил он.

Напомним, 15 февраля подразделения Западного и Южного военных округов РФ начали возвращение с учения в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.