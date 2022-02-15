Чому ледве не кожний другий Національний відбір на Євробачення закінується скандалом і розчаруванням? Може, настав час для аналізу і суттєвих змін?

Через скандал навколо фіналу Національного відбору на Євробачення-2022 Суспільний мовник разом з компанією «Френдс Про ТВ», що займалася виробництвом телеверсії фіналу Нацвібору, 14 лютого провів прес-конференцію. Як зазначив представник Суспільного, в них не було доказів того, що Аліна Паш перетинала кордон до анексованого Криму через РФ. Команда співачки надала їм довідку від Державної прикордонної служби України про те, що артистка перетнула кордон з Кримом зі сторони України. Після перемоги співачки у Нацвідборі з’явилась інформація, що довідка – фальшива. Суспільний мовник звернувся до ДПСУ аби підтвердити чи спростувати факт підробки документа.

Суспільне обіцяє не підписувати угоду щодо участі у міжнародному Пісенному конкурсі "Євробачення" з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів.

Також на прес-конференції говорили, що вимогу надати результати голосування гурту Kalush Orchestra, який взяв друге місце, набравши на один бал менше, було відхилено, бо це не прописано в умовах конкурсу.

Все сказане – напрочуд оперативна реакція на хвилю критики та невдоволення, яку підняв фінал Національного відбору на конкурс Євробачення, що відбувся 12 лютого. Чому у нас ці відбори так часто призводять скандалу? Може, справа в принципах організації та в можливостях певних осіб впливати на сам конкурс і підведення його підсумків? Схоже, з цим уже треба розбиратися окремо та ретельно.

Отже, що відомо на сьогодні про скандальний фінал Національного відбору на конкурс Євробачення-22.

СУТЬ: ПРАВИЛА НАЦВІДБОРУ І РЕШТА

У грудні 2021 року Суспільний мовник оприлюднив ПРАВИЛА національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2022.

У пункті 4. Умови участі у Відборі учасник повинен відповідати перерахованим вимогам серед яких:

не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на іншій окупованій території України після 15.03.2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних виступів(у) як в період до і під час проведення Відбору, так і в період після Відбору до дати фіналу Конкурсу включно;

не здійснював в’їзд на територію / виїзд з території Автономної Республіки Крим та/або тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях з порушенням законодавства України.

Ще наприкінці січня 2022 року стало відомо, що Аліну Паш можуть усунути від участі у Євробачені. Виявилося, що після 2014 року вона одного разу виступала в Криму (у 2015 року – дала концерт на весіллі), а також їздила в Москву і не постидалася опублікувати своє фото на Красній площі. Раніше в одному з інтерв'ю співачка сказала, що летіла до Криму з Москви, проте пізніше вона пояснила, що не літала на півострів, а їхала автобусом з материкової України. І незважаючи на цю інформацію організатори національного відбору не знайшли підстав дискваліфікувати фіналістку?

Уже після оприлюднення результатів голосування на адресу Суспільного мовника обрушилися звинувачення про невідповідність Alina Pash вимогам Нацвідбору на Євробачення-2022 . Відповідь була такою: Суспільний мовник не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 Alina Pash правил відбору. Суспільне проаналізувало ряд звинувачень: публічних та тих, що надійшли у зверненнях громадян. Інформація, яка наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить фактів та документів, що підтверджують порушення фіналісткою правил перетину кордону України. Мовник керується виключно законом України та презумпцією невинуватості, поки не доведено протилежне.

Суспільний мовник займає патріотичну позицію та завжди принциповий щодо неприпустимості співпраці із РФ, країною-агресором. Виявлення порушень умов участі у Нацвідборі вже ставало причиною відсторонення учасників, і тут не могло бути винятків. Правила однакові для всіх і залишаються незмінними.

Зокрема, Суспільне звернулося до Державної прикордонної служби України, однак дані про перетин кордону є конфіденційними.

Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України. Суспільний мовник отримав від команди учасниці документ щодо перетину кордону з Кримом зі сторони України від ГЦОСІ Державної прикордонної служби України.

У свіжому випуску програми Світське життя (13.02.2022) Катя Осадча поспілкувалася з Аліною Паш і поставила їй гострі питання про поїздки Крим і Москву. Співачка відповіла, що в інтерв'ю 2019 року її слова були інтерпретовані невірно: "Я багато тоді літали і їздила, я сказала загалом. Я не говорила, що ми точно летіли і т.д. Перетин кордону і все інше є у "Суспільного" – повноцінні оригінали довідок. Повірте, це було складно, це було у 2015 році. Мені довелося подавати запити, що я не жираф. Це дратує!" – емоційно відреагувала Аліна Паш.

Щодо фото на тлі Кремля в центрі Москви – відповідь така: "У нас половина країни співає російською. Давайте чесно! "О, Боже вона сфоткалася на Красній площі! А скільки не фоткається, але туди їздить?"

Від себе додамо: дещо шокують такі заяви переможниці Націвдбору. Вона відчуває, взагалі, про що йдеться?

Суспільний мовник звертається до ДПСУ для перевірки довідки наданої командою Alina Pash

14.02.2022

У зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звертається до ДПСУ та просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.

Суспільне не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному Пісенному конкурсі "Євробачення" з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів.

Між тим, блогер Сергій Стерненко на своїй сторінці Facebook виклав заяву про те, що Аліна Паш підробила довідку про перетин державного кордону.

Пізніше Стерненко написав таке:

«Суспільне відреагувало на мою заяву про підробку Аліною Паш документів та звертається до ДПСУ із вимогою надати офіційну інформацію про її візити до окупованого Криму. Це гарний сигнал. Сподіваюсь, прикордонники не стануть покривати цей злочин співачки. Самій Аліні Паш, поки не пізно, наполегливо рекомендую визнати факт підробки довідки та відмовитись від участі у Євробаченні».

ЗВИНУВАЧЕННЯ У ФАЛЬСИФІКАЦІЇ

Гурт Kalush, який посів друге місце, звинуватив організаторів у фальсифікації

13.02.2022

Після оголошення результатів голосування учасники Kalush Orchestra, які отримали 6 балів від суддів і 8 від глядачів, пройшли за куліси і почали вимагати від організаторів продемонструвати протокол, оскільки на їх думку підсумки голосування сфальсифікували.

Натомість представниця аудиторської компанії PWC в Україні Олена Волкова запевнила, що офіційні результати вже опубліковані й вони не сфальсифіковані.

"Коли ми хотіли перевірити результати протоколу перед нами закрили двері. І купа охорони тримала двері, після того, як двері відкрили усі порозбігалися, все що ми могли зробити це силою їх тримати. Ми хочемо справедливості, покажіть тільки нам цю карточку і все. Мені здається дуже дивна позиція. Якби там було б усе добре то не було б таких дій", – переконаний лідер гурту Олег Псюк. І продовжив: " Я впевнений що ми виграли з величезним відривом, ви не уявляєте скільки, за нас вся Україна, ми піднімемо людей. Є фальсифікація".

Член журі Нацвідбору член правління Суспільного, режисер Ярослав Лодигін пояснив, чому відбулася плутанина під час оголошення результатів.

"Під час оголошення ведучий Тимур Мірошниченко заплутався, оскільки отримав у вухо редакторську помилку при читанні документу, де було багато цифр і номерів. Ця плутанина не стосувалася лідируючих позицій, там було все дуже чітко озвучено. З приводу кількості голосів, які було віддано тому чи іншому учаснику, я думаю, що ми зможемо переговорити з авторитетною аудиторською компанією, яка поставила своє ім'я на незалежному підрахунку. Я думаю, що це не буде секретом, скільки там проголосували. Ми не є комерційною організацією, ми Суспільний мовник, у нас немає завдання заробити грошей з СМС чи применшити їхню кількість. Ми гарантуємо, що ніякого втручання у підрахунки не було",– наголосив Лодигін.

І додав, що буде проведено перевірку, як відбувався підрахунок.

(Суспільне)

ПОЗИЦІЯ СУСПІЛЬНОГО

Щодо технічних проблем під час прямого ефіру

Під час оголошення результатів голосування глядачів у прямому ефірі були помилково названі різні бали учасників, що набрали найменші бали, а саме: Michael Soul (1 бал), гурт «Our Atlantic» (2 бали), Barleben (3 бали), а також з технічних причин не відображалася таблиця загальних результатів на екрані.

Суспільний мовник просить вибачення у глядачів та артистів: Michael Soul, гурту «Our Atlantic», Barleben.

Ми також звернулися за поясненням до нашого підрядника-виробника телеверсії нацвідбору на Євробачення-2022 – ТОВ «Френдс Про ТВ».

«Редакторка, яка дублювала результати в навушник ведучому Тімуру Мірошниченку, переплутала стовпчики і почала читати результати не по голосуванню глядачів, а підсумкові. Треба було підказувати ведучому оцінки від глядачів, а вона читала суму, яка виходить у підсумку. Таким чином, вона спантеличила ведучого і графічного редактора, що виводив таблицю з результатами на екран», – пояснив продюсер та керівник компанії «Френдс Про ТВ» Олексій Гончаренко.

Щодо достовірності результатів відбору

Правильність підрахунку голосів перевіряло ТОВ «Аудиторська фірма PwC». PwC в Україні шостий рік поспіль є незалежним консультантом та аудитором для перевірки правильності підрахунку голосів у Національному відборі. Понад 170 років PwC залишається найвпливовішим світовим брендом та компанією, чиїй експертизі довіряють у всьому світі.

«PwC в Україні провела перевірку правильності результатів глядацького, суддівського та загального голосування Нацвідбору, які опубліковані на офіційному сайті Суспільного мовника. Ми провели процедури, щоб впевнитись, що результати голосування глядачів з системи SMS-голосування, суддів та загальний бал правильно передані ведучим в конверті, а також що загальний рейтинг учасника визначено на основі суми отриманих балів та відповідно до правил Національного відбору», – зазначила Партнер PwC в Україні Олена Волкова.

РЕАКЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Актриса Ірма Вітовська на своїй сторінці в Facebook поділилася думкою про результати Нацвідбору на Євробачення 2022

14.02.2022

«Той випадок, коли вояж в столицю агресора «перес@@ає» круту пісню з класним потрібним змістом та добрим виконанням… Скільки треба грошей, щоб не принижувати своїх та свою країну?? (чому відсутнє відчуття солідарності з тими, хто вмирає за цю землю щодня((( Ця моральна проституйованість закінчиться колись?

Нема слів.. Тому я за Калуш.. Калуш крутий . Хоча текст пісні та виконання Аліни Паш – дуже актуальний і важливий сигнал світу ((( Не прогинайся, молодь! Не прогинайся! Якби важко не було. В нашій історії багато поколінь молоді проходили свідомо пекло і тортури.. невже так важко тримати гонор? “Краще бути останнім серед вовків, ніж першим серед шакалів” Чінгісхан»

Ігор Кондратюк: Аліну Паш я знаю. Розум артистів – не найкраща їхня чеснота

13.02.2022

Продюсер Ігор Кондратюк обурений тим, що Аліну Паш допустили до участі у Нацвідборі, попри відвідування нею окупованого Криму та Російської Федерації. На його думку, виконавці, які відвідували територію країни-агресора у період з 2014 року, не можуть представляти Україну.

«У нас така безглузда країна, бо з 2014 року не прийняла жодних зрозумілих правил, тому кожне болото, що телеканали, що Нацвідбір, що концертні майданчики самі вирішують, можна пускати людину чи ні. Так, там Мінкульт, СБУ теж на щось впливає... але, на мою думку, ні на що… Те, що каже Аліна Паш, мене мало цікавить. Я трохи знаю цю дівчину, вона перемагала кілька разів у "Караоке на Майдані", перетиналися з нею на "Х-факторі". Розум артистів – не найкраща їхня чеснота. Артисти дуже розумні і люблять прикинутися дурнями: "Я цього не знала", "Музика поза політикою". Повторюю, це зашквар оргкомітету Євробачення, який після проблем із MARUV обіцяв, що такого більше не буде», – заявив Кондратюк.

РЕАКЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Як реагують соцмережі

З МІНУСОМ

"У перемозі Аліни Паш є кілька плюсів для всіх артистів: ви тепер можете зніматися в російських рекламах, легко їздити з "приватними візитами" до Росії, не їздити в Крим, а саме літати, як літала Аліна, а вона конкретно – літала...", – написав Денис Коновалов.

"Це жах. До чого ми ідемо? Хлопці захищають нашу державу на сході. Для чого? Щоб вигравали ті, які в Криму виступають? Аліна Паш виступає в Криму вже під час війни. І їде на Євро від нас?", – написала Мар'яна Василик-Шаран.

"Людина, що не має чіткої громадянської позиції і продовжує брататись з росіянами на восьмому році війни, не має права представляти Україну на Євробаченні. Такої ганьби ми не можемо допустити", – пише Роман Довгий.

"Як на мене, найкраще, що можна зараз зробити – Аліні відмовитись від подальшої участі, це було б гідно і справедливо щодо Калуша", – пише Михайло Лавровський.

З ПЛЮСОМ

"Люди проходять певний розвиток, змінюються. Я також мала певну упередженість щодо виконавиці. Але для мене вчорашній виступ перекрив помилку минулого. Це саме та пісня, якою ми маємо репрезентувати Україну на Євробаченні цього року. Це про нашу історію, нашу ідентичність, наші сімейні фото і людей, які дивляться з них на нас. Тіні наших забутих предків – це про наше сьогодення. Це була найбільш українська пісня з усіх представлених", – пише Інна Склярська.

"Все ж може й добре, що перемогла Аліна Паш. Об'єктивно, її "пісня" була найкращою серед всіх інших на Нацвідборі. І це добре, що українська культурна спільнота здатна перетягнути на свій бік настільки продажну шкуру як Аліна Паш. Це означає, що ми хоча б якось здатні конкурувати з імперцями за таланти, які, у переважній своїй більшості, це не таємниця, є безпринципними (…)", – пише Лео Овчаренко.

ПЛЮС/МІНУС

"Не дуже переймаюся за нинішніх обставин Євробаченням, але вставлю свої 5 копійок. Пісня в Аліни Паш гарна. І виступ хороший. Але є величезне "але". Хто не розуміє – гляньте, як це подають в російських ЗМІ. Аліна Паш тепер – зброя російської пропаганди. І ви, любі фанати, її своїми ж руками Кремлю вручили. Бо Росія тепер буде кричати з усіх динаміків: "Бачите, от бачите, і нічо! Насправді любить нас, росіян, Україна", – пише Олександр Друкач.

"Вважаю, що музично номер Аліни Паш кращий, ніж Калуша. І європейські букмекери вже включають Україну до топ-3 фаворитів на перемогу. Але водночас фотки з Червоної Площі у 2017 році. Мда... І якби Суспільне дотримувалося своїх власних правил, то Аліни Паш у принципі не мало бути у відборі. Але в підсумку вона перемагає і по всьому Фейсбуку та іншим соцмережам мчить лютий срач, майже як з Марув у 2019. І переможець відбору замість того, щоб об'єднувати країну, створює нову точку конфлікту. Інша річ, що й істерики Калуша, який відмовляється визнати поразку і бачить у всьому змови та махінації, не тішать", – пише Макс Кравець.

ЛІГА.Life

Києві пікетували будівлю Суспільного через результати Нацвідбору на Євробачення-2022

13.02.2022

Ввечері 13 лютого біля будівлі Суспільного мовника зібралось близько 20 людей, аби висловити свій протест проти перемоги співачки Аліни Паш на Національному відборі.

"Ми сюди прийшли з метою показати, що людина, яка виступала в Росії під час війни, не може так чи інакше виступати від імені України на міжнародній платформі Євробачення", – пояснив заступник голови київського осередку партії "Демократична сокира" Владислав Гребельник. (…)

"Вона два роки тому говорила, що вона взагалі космополітка. Але я твердо переконаний, що космополіт, який представляє Україну на міжнародній арені, це трохи дивно. Тому що на міжнародній арені Україну має представляти українець", – заявив представник пан Гребельник.

Учасники пікету вимагають, щоб СБУ провела розслідування щодо порушення правил перетину українського кордону співачкою Паш, а також повторно організувати Нацвідбір на Євробачення-2022.

Представниця мітингувальників, Богдана Левицька зустрілася з членами правління НСТУ і повідомила про результати. "Громадськість долучать до обговорення та пропозицій щодо покращення правил проведення нацвідбору", – розповіла активістка.

Вона додала, що "комісія готова співпрацювати, якщо будуть надані докази, що Аліна Паш перетинала кордон через Москву і там виступала після 15 числа як написано в правилах".

"Вони розуміють всю епічність ситуації та небезпеку", – зазначила Левицька.