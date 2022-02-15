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В случае официального признания Россией так называемых «Л/ДНР», у российской стороны возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине, считает глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

«В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине», - написал он в Twitter.

Как сообщал ForUm, Госдума РФ на заседании 15 февраля приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания так называемых «ЛНР» и «ДНР».
ForUm

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