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Специальные суда ГУ «Госгидрография» обследовали более 50% морского коридора между западной границей района незаконных морских учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки. Глубины подтверждены в пределах 15-22 метра, а следовательно, действующие рекомендации судам относительно безопасного захода в порты Одесского залива остаются в силе, сообщили в Мининфрастуктуры.

 «Мы продолжаем делать все, чтобы не допустить каких-либо препятствий для судоходства и захода в украинские порты. Главная наша задача – обеспечить безопасность прохода судов и не дать дестабилизировать ситуацию. Торговые суда заблаговременно получили рекомендации и приняли их, а значит, черноморские порты работают в обычном режиме», – отметил замминистра Юрий Васьков.

Подавляющее большинство судов используют коридор и придерживаются рекомендованной изобаты глубин 20 метров для сообщения с украинскими портами, работающими в штатном режиме.

К концу 14 февраля работы будут завершены, а вся информация – немедленно доведена до судов в прибрежных предупреждениях Украины. Также будут обновлены навигационные карты в установленном порядке и опубликованы в сообщениях мореплавателям Украины.
ForUm

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