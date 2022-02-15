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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4584 больных коронавирусом. 15 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 84 больных коронавирусом и 184 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1724 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 350 397 жителей столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 1005, в Деснянском – 933 и в Голосеевском районе – 433 случая», – отметил Кличко.
ForUm

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