В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4584 больных коронавирусом. 15 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 84 больных коронавирусом и 184 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1724 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 350 397 жителей столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 1005, в Деснянском – 933 и в Голосеевском районе – 433 случая», – отметил Кличко.
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