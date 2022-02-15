В День памяти участников боевых действий на территории других государств установлена ​​корзина цветов от президента у Мемориального комплекса гражданам Украины, павшим в Афганистане.

«Время не способно вычеркнуть из нашей памяти героические подвиги, примеры отваги и боевого братства десятков тысяч сыновей и дочерей Украины», – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что воины с опытом участия в вооруженных конфликтах в горячих точках планеты одними из первых стали в защиту территориальной целостности и независимости Украины, пополнив ряды нашей армии.

«Мы склоняем головы перед памятью героев – участников боевых действий на территории других государств, отдавших свои жизни во время исполнения воинского долга. Вечная им слава», – сказал президент.

Зеленский выразил благодарность от имени украинского народа всем ветеранам за мужество в борьбе с российским агрессором, помощь войску и участие в организации национального сопротивления.

Этот памятный день установлен в 2004 году в поддержку инициативы общественных организаций и с целью чествования украинских граждан, исполнявших воинскую обязанность на территории других государств, и приурочен к завершению вывода войск бывшего СССР с территории Афганистана 15 февраля 1989 года.