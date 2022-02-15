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За сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 889 человек;
  • летальных исходов – 305;
  • выздоровело – 23 235 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 572 417 человек;
  • выздоровели – 3 811 630 человек;
  • летальных исходов – 103 255;
  • проведено ПЦР-тестирование – 19 113 493.

С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 человек, получили две дозы – 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу – 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек. В общей сложности проведено 31 186 066 прививок.
ForUm

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