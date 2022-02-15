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Стремление Украины стать членом НАТО закреплено в Конституции, оно остается неизменным, но решение членства в Альянсе зависит не только от нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве.

«От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью», - сказал он.

 «Не все, к сожалению, зависит от Украины. Желание Украины относительно Евросоюза, укрепления своих границ, будущего Альянса, наших амбиций вы прекрасно знаете», – добавил Зеленский.

По словам президента, членство Украины в НАТО способствовало бы обеспечению безопасности и территориальной целостности нашего государства. И если бы решение этого вопроса зависело только от Украины, мы бы расставляли точки над i в очень короткие сроки. Но политика «открытой двери» НАТО – это путь без конкретных сроков.

 «Считаю, мы должны двигаться по тому пути, который выбрали. Все равно на этом пути  главное, чтобы наша армия была мощной. А куда этот путь приведет и когда – посмотрим, – сказал Зеленский.

Напомним, на вопрос BBC Radio 5 Live о том, мог ли бы Киев рассмотреть вопрос отказа от вступления в НАТО, посол Украины в Великобритании Вадима Пристайко ответил: «Мы могли бы».

В МИД подчеркнули, что никакие решения во внешней политике нашего государства не могут быть приняты вопреки Конституции Украины.  
ForUm

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