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300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины, заявил глава МВД Денис Монастырский.

«Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится. Каждый просто выполняет свою работу для покоя украинцев. Мы верим в наши Вооруженные силы! Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины. А мы в Министерстве внутренних дел не допустим никаких сепаратистских проявлений вроде весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке! Повторение Славянска мы тоже не допустим! Если какой-то «гиркин» попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и никаких колебаний!» - заверил он.

Министр призвал граждан сохранять спокойствие.

«Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее», - сказал Монастырский.

Во-вторых, каждый на своем месте должен выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия, резюмировал он.
ForUm

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