14 февраля состоялся телефонный разговор Министра обороны Украины Алексея Резникова с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

Беседа состоялась для возобноления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы. А также по поводу исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций», - говорится в сообщении.

Министр обороны Украины проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений «Метель-2022», подчеркнув их оборонительный характер.

В целях укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений «Метель-2022», а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений «Союзная решимость-2022».

Министры также договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства.

«Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству», - сказал министр обороны Украины Алексей Резников.